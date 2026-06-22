昌騰は6月15日に、トレーディングカードサプライ品ブランド「ホゴダス」から、天然木製回転ディスプレイタワー「TCG-STA05」の販売を、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングにて開始した。価格は7480円。●PSAスラブやマグネットローダーを3段360度展示できる「TCG-STA05」は、トレーディングカードを専門機関が鑑定・封入した透明ケースであるPSAスラブや、カードを挟んで保護するマグネット式ホルダーであるマグネッ