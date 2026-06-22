6月第3週の上昇率ランキングの1位と2位は日経半導体株指数（トータルリターン）の動きに連動する投資成果を目指して運用するインデックスファンドです。3位の「ＳＭＴ中国株式モメンタムファンド（トレンドランキング・中国株）」の主要投資対象は中国市場上場の株式です。株価の勢いや方向性を示す「モメンタム」に着目し、原則として短期・中期・長期の各期間の株価上昇率に基づき投資銘柄を決定しています。