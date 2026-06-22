たまごっちの誕生３０周年を記念して札幌で開催されている「大たまごっち展」の来場者が２万人を超え、記念のセレモニーが開かれました。世代を超えて愛されている「たまごっち」。誕生３０周年を記念した「大たまごっち展」が６月６日からサッポロファクトリーで開催されていて、会場ではたまごっちの世界観が楽しめます。２２日は来場者が２万人に到達し、たまごっちを持参していた札幌市の姉妹に記念品が贈られまし