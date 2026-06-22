イタリアバレーボール連盟（FIPAV）は21日（日）、ネーションズリーグ（VNL）2026の第2週スロベニア大会の男子イタリア代表メンバーを発表した。 6月3日（水）から開幕したVNL2026。イタリア代表は、フェルディナンド・デ・ジョルジ監督指揮のもと、第1週のカナダ大会初戦でフランス代表に負れるも、ドイツ代表、トルコ代表、アメリカ代表に3連勝。3勝1敗の成績で終え、FIVBランキングではポ&