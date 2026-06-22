韓国Vリーグ女子のGSカルテックス・ソウルKIXXが、2026-27シーズンのコーチに川村慎二氏（48）と石井賢氏（27）が就任することを発表した。 川村氏は、パナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）でアウトサイドヒッターとして活躍したのち、現役引退後の2014-15シーズンにパナソニックパンサーズ（現・大阪ブルテオン）の監督に。2019-20シーズンまで同チームに