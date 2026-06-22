大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスは22日（月）、公開練習試合『KYUSHU VOLLEYBALL CHALLENGE』の開催を発表した。 『KYUSHU VOLLEYBALL CHALLENGE』は、審判の技術向上のために実施をされている九州バレーボール連盟の審判講習会にあわせてSAGA久光が毎年実施。2026年は7月4日（土）と5日（日）にサロンパスアリーナで開催される。 本大会にはSAGA久光に加え、20