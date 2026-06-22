大阪でおなじみ、あみだ池大黒の看板商品「岩おこし」を使用した『大阪名物 岩おこしソフト』が、吹田サービスエリア（上下線）で6月19日より販売されている。【画像】北海道ソフトの甘さ×ザクザク食感の『大阪名物 岩おこしソフト』「岩おこし」は、江戸時代に誕生した、大阪を代表する銘菓。 きりっとした生姜の辛みが、お米のやさしい甘さとコク深い黒砂糖の風味を引き立てる。名前の由来にもなっている独特の堅さが特徴で