サッカー・JリーグJ1の浦和は22日、元日本代表MF水沼宏太選手が完全移籍で加入すると発表しました。36歳の水沼選手は横浜FMでプロキャリアをスタートし、栃木、鳥栖、FC東京、C大阪でプレー。2020年から2024年まで再び横浜FMでプレーし、その後はニューカッスル・ユナイテッド・ジェッツFC(オーストラリア)に活躍の舞台を移していました。日本代表でも森保一監督のもと2022年のE-1選手権に招集され、国際Aマッチ2試合に出場してい