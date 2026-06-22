モデルで女優の新沼凛空（りあ＝18）が22日、インスタグラムを更新。芸能活動に区切りをつけることを発表した。新沼は「私、新沼凛空は、2026年6月22日をもちまして、芸能活動に一区切りをつけることといたしました。突然のご報告となってしまいましたこと、申し訳なく思っております」と報告した。「私は中学2年生のときに受けたTGCオーディションをきっかけに芸能界に入り、約4年間、さまざまなお仕事を経験させていただきました