GPSの信号を妨害したり偽の位置情報を送り込んだりする攻撃がヨーロッパと中東で広がっている様子を、低軌道衛星「Pulsar-0」が宇宙から観測しました。特にロシアの西側国境付近や中東の紛争地域では信号の劣化が大きく、観測チームの予想を上回る規模だったとのことです。'It's quite a bit more than we expected': Satellite reveals immense scale of GPS signal tampering | Spacehttps://www.space.com/space-exploration/sa