世界最古にして最大のアニメ映画祭であるアヌシー国際アニメーション映画祭。本年度は、日本からコンペティション部門と非コンペティション部門を合わせて25本もの作品が選出。昨年の18作品を超え、過去最高となった。【写真】坂東龍汰＆岡山天音W主演、長編アニメ『我々は宇宙人』特報Varietyによると、最高賞クリスタル賞を競う長編部門には、門脇康平監督による日仏合作映画『我々は宇宙人』が選出。個性的・挑戦的な長編作