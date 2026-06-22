新番組『角醒ハンター オメガホーン』が、7月26日よりテレビ朝日系24局にて放送されることが決定。咆哮する巨獣と赤いヒーローを迫力たっぷりに描いたメインビジュアル、ティザーPV、メインキャスト5名が一挙解禁された。【動画】『角醒ハンター オメガホーン』ティザーPV“赤いヒーロー”が活躍し、作品ごとのキャラクターがクロスオーバーする特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】。本作は、現在放送中の『超宇宙刑事ギャバン