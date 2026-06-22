ソフトバンク・木村光投手が２２日、出場選手登録を抹消された。大卒４年目の今季は、チームトップの２７試合に登板。すでに自己最多を更新しており、防御率も２・１３と安定していた。５月３０日の広島戦（みずほペイペイ）でプロ初白星も記録すると、交流戦ではチーム最多タイの３勝をマーク。だが、２０日の日本ハム戦（エスコン）では６回から３番手で登板し、１イニングで１安打２四球１失点と不安をのぞかせていた。５月