メ～テレ（名古屋テレビ） JR東海は、夜に出発し翌朝到着する東海道新幹線を運行すると発表しました。 特別列車「東海道ルミエールエクスプレス」は、東京駅を午後10時に出発し、翌朝の午前6時44分に京都駅、午前6時59分に新大阪駅に到着します。 途中、岐阜羽島駅に午前0時から午前6時ごろまで停車します。 乗車駅は東京・品川・新横浜、降車駅は京都と新大阪で、それ以外の駅での乗り降りはできません