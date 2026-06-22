２２日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本時間２１日に行われたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグのチュニジア戦で日本代表が史上最多となる４ゴールで快勝したことを報じた。ゲスト解説で出演のサッカー元日本代表ＦＷの佐藤寿人氏はチュニジア戦の後半２４分の伊東純也のＷ杯初得点にして日本選手最年長ゴールについて聞かれると「これは完璧に崩し切った素晴らしいゴールシーンでした