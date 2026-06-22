プロ野球日本ハムの元投手で野球解説者の岩本勉氏（55）が、2026年6月21日にユーチューブを更新し、日本ハムのフランミル・レイエス外野手（30）の「サイン伝達疑惑」について完全否定した。「結論から言うと、サイン盗みなんかしません」 「疑惑」とされるシーンは、20日にエスコンフィールドHOKKAIDOで行われた日本ハム対ソフトバンク戦の5回に起こった。 1死1、2塁の場面で、アリエル・マルティネス捕手（30）が打席に入った。