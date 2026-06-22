YouTuberのボクシングch(チャンネル)が21日、自身のX(旧ツイッター)を更新。「父の日」だった同日に、父親の仕事現場を訪れていたことを報告した。ボクシングchは主にゲーム系の動画を投稿するYouTuber。オンラインゲーム「フォートナイト」で人気を集め、22日現在の登録者は33万人。 【写真】池山監督と並んでこの大きさ！立派な体格&イケメン ボクシングchは「父の日なので兄弟で応援しに行き