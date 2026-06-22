協議会の会見岡山県庁 岡山県に新しいスタジアムの整備を検討する協議会が、県民の声を集めるためアンケート調査を始めました。 アンケート調査は、新スタジアムの「実現可能性」などを議論する「フットボールスタジアム検討協議会」が、実施するものです。 協議会はこれまでの会議で、スタジアムの議論が県民にとって自分事になるよう多くの人の意見を集めたいとの考えを示していました。