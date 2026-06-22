日本対チュニジア戦の完勝を受けてリーダーシップに注目日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第2戦でチュニジア代表と対戦し、4-0で快勝を収めた。ベルギー1部STVVシント＝トロイデンのプラチナスポンサーを務めるにしたんクリニックの西村誠司社長が自身のSNSを更新し、選手たちの活躍を称賛するとともに、森保一監督の人間性とリーダーシップに注目している。西村氏は、試合後に森保監督が開