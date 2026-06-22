米沢市の全中学校の体育館にエアコンを整備するため、新たな中学校の開校時期を遅らせる条例改正案が市議会で否決されました。これを受け、近藤洋介市長は22日、エアコン整備事業について「当初の予定通り来年度からの設置はかなり厳しい」との見解を示しました。米沢市はこれまで市内の第一中学と第七中学を統合し2029年度、新たに「東成中学校」として開校する方針を示していました。しかし、熱中症対策として市内すべての中学校