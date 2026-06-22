戦争は止まったが、友軍は背を向けた。イランと終戦覚書を締結したトランプ米大統領の状況だ。トランプ大統領を支持した伝統支持層のMAGA勢力が覚書締結に反発している。最近声を高めているのはMAGA内の伝統的な共和党タカ派だ。彼らは2月28日に戦争が始まってから元フォックスニュースアンカーのタッカー・カールソン氏ら孤立主義性向のMAGA関係者が「トランプが『新たな戦争はない』という公約を破った」と批判するのにも戦争を