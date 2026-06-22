米国とイランの終戦合意によりホルムズ海峡に足止めされていた韓国船舶2隻が海峡を通過した。終戦合意後に韓国船舶が海峡を通過した初めての事例で、今後追加の船舶移動にも関心が集まっている。韓国海洋水産部は22日、「ホルムズ海峡内側で待機中だった韓国の海運会社が運用する船舶2隻が海峡を通過し正常航海中」と明らかにした。この船舶は韓国の海運会社が運用しているが韓国人船員は乗船しておらず、目的地も韓国ではないとい