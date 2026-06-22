味噌や醤油で「アジア大会」を盛り上げる！愛知の食を世界にPR。 【写真を見る】愛知の味噌に“7人のシェフ”が感動 アジア大会の選手メニューに｢なごやめし｣を “発酵調味料”どう生かす？ 6月22日、岡崎市の老舗「カクキュー八丁味噌」を訪れたのは、9月に開幕するアジア大会で選手向けのメニューを考案するシェフたちです。 アメリカ・フランス・オーストラリアなどから集まった7人のシェフは、オリ