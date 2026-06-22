「サッカー FIFAワールドカップ2026」の日本代表対チュニジア代表戦が、21日午後1時（日本時間）に行われ、日本が4‐0で勝利した。今回もスタジアムでは日本サポーターによるごみ拾いが行われたが、FIFAの公式Xが異例の投稿を行った。【映像】FIFAスタッフもごみ拾い！世界に広がる日本サポーターの行動公式Xは試合後、一本の動画を公開。「日本のファンたちと共に最大限の敬意を表した」との言葉とともに、公式SNSのスタッ