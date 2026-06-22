栃木・那須町で2024年、夫婦の焼かれた遺体が見つかった事件で、殺人などの罪に問われた首謀者と実行犯の仲介役とされる男2人の初公判が開かれ、1人は起訴内容を一部否認しました。佐々木光被告（30）と平山綾拳被告（27）は2024年、ほかの共犯者らとともに都内の空き家で飲食店経営者の宝島龍太郎さん（当時55）と妻・幸子さん（当時56）を殺害し、遺体を栃木・那須町で損壊・遺棄した罪に問われています。22日の初公判で、佐々木