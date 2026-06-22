将棋の第76期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）2次予選は22日、東京都渋谷区の将棋会館で3組1回戦の1局を行い、先手の糸谷哲郎九段（37）が羽生善治九段（55）を99手で下した。名人戦では藤井聡太名人（23）にストレートで敗れるなど、公式戦4連敗中と不振をかこっていた糸谷だが、1日の王座戦本戦で敗れた羽生にリベンジし、5月12日以来の白星を挙げた。「調子は悪いんですが、これを上昇のきっかけ