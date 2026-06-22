国立健康危機管理研究機構（JIHS）は22日、災害派遣医療チーム（DMAT）の事務局を新たに札幌医科大（札幌市）と国立病院機構九州医療センター（福岡市）に設置すると発表した。本年度中に開設する。北海道と九州のブロック拠点として、災害時の被災自治体との連絡調整を担う。JIHSによると、事務局は現在、東京と大阪にある。北海道は日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震が想定され、九州は水害が頻発。新たに事務局を設けて地域