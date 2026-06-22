クマクマに対する「緊急銃猟」が、昨年9月の制度開始以降、今月20日までに12道県で72件実施されたことが22日、環境省のまとめで分かった。被害が相次いだ東北が全体の6割を占め、北陸や関東にも。市街地への出没が急増するクマ対策の切り札として浸透する一方、技術を持ったハンターの育成・確保が急務となっている。緊急銃猟は、住宅街や公園などにクマやイノシシが出没した場合に、「住民や第三者に発砲で危害を及ぼす恐れが