全日本大学野球連盟は22日、7月に台湾・台中で開催される「ワールド・カレッジ・ベースボール・チャンピオンシップ」（WCBC）に出場する大学日本代表28人を発表した。今春の大学選手権で8強入りした大商大から、3選手が選出された。今秋ドラフト上位候補に挙がる左腕の星野世那投手（4年＝近江）、主将の春山陽登外野手（4年＝敦賀気比）をはじめ、来秋ドラフト候補の中山優月内野手/投手（3年＝智弁学園）が選出された。投