秋田市の秋田港で２０日、海上自衛隊の試験艦「あすか」（４２５０トン）が一般公開された。同艦が秋田港に入港するのは初めて。あすかは全長１５１メートルで、対潜水艦ロケットや魚雷、レーダーなどの新型装備の開発に際してテストを行っている。昨年には、高速で弾丸を発射する最新兵器「レールガン（電磁砲）」（全長約６メートル、重量約８トン）の大型試作品が設置され、同年６月から７月にかけて射撃試験を行った。同艦