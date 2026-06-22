12日、ゴクミこと後藤久美子（52）が元F1レーサーのジャン・アレジとの事実婚解消を発表した。【画像】ゴクミが10代で見せた“大胆すぎる姿”を見る「関係者によると5年前に、3人の子どもたちも納得した上で約25年の夫婦生活に終止符を打ったそうだ。次男の子育てが一段落したことで、今回、公表に踏み切った」（スポーツ紙記者）「それぞれの道を歩む事となりました」と報告日本人離れした容姿で「ゴクミブーム」に後藤はオス