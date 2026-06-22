7月の山開きを前に、山梨県は富士山の下山道に新たに設置したシェルターを公開しました。山梨県は、富士山の噴火や落石などの対策として、富士山・吉田口下山道の7合目と8合目近くに2基のシェルターを設置し、22日、報道陣に公開しました。1基あたり約135人が収容できるということです。県は、2031年までに13基のシェルターを設置する予定です。