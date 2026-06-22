愛犬にイライラしてしまったときに飼い主がすべきこと 愛犬にどれだけの愛情を持っていても、イライラしてしまう瞬間があります。 トイレの失敗が続いているとき、無駄吠えをやめてくれないとき、つい感情的になって怒ってしまうことがあるかもしれません。 イライラした感情をそのまま愛犬に向けてしまうと、関係性が悪化してしまう恐れがあります。信頼関係にも悪影響が及んでしまう恐れがあります。 愛犬に対