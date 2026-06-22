サッカーワールドカップ北中米大会、日本代表は21日、チュニジアを4対0で破り歴史的大勝を収めました。今大会初出場で勝利に貢献した田中 碧選手がつけていたのは、輪島塗の職人が手がけた漆塗りのすね当てです。サッカーワールドカップ2戦目、4対0でチュニジアを下した日本代表。これまでの最多得点を更新する歴史的快勝に県内も熱気に包まれました。観戦している人「田中碧が輪島塗のレガースをつけてると新聞で見て、感動して田