全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小伝馬町の居酒屋店『季節料理小伝馬』です。【安堵】旨い料理、お酒、活気で明日も元気に！良店を見分けるコツのひとつに品書きのワクワク度があると思うのだが、この店はドンピシャだった。A4サイズに手書きでびっしり、日替わりの魚料理を中心に自家製カレーから幻とされる名店の餃子まで食べたいもん目白押し！「テーマはハレの