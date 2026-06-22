NTTドコモは22日、ノキアが開発したAI駆動型のネットワーク品質最適化システム「MantaRay AutoPilot」を19日に導入したと発表した。同システムの導入は国内初となる。 あわせて、同システムをパブリッククラウド上に構築し、パブリッククラウド上のシステムからドコモネットワークの最適化を行うことに、世界で初めて成功したと発表した。 MantaRay AutoPilot導入の背景 NTTドコモは、2025年11月にノ