山形市によりますと、きょう午前9時30分ごろ、山形市岩波の山林でクマ1頭が目撃されました。近くには住宅もあります。 【画像】クマ目撃場所（画像） 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月22日（月曜）午前9時30分頃大字岩波地内の山林にてクマ1頭を目撃6月22日（月曜）午前5時30分頃大字上東山地内の山林にてクマ1頭を目撃6月22日（月曜）午前5時00分頃大字