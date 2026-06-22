本田圭佑も、驚きを隠せないようだ。北中米大会でＷ杯初出場のカーボベルデが、力強い戦いを続けている。グループＨの初戦でスペインと０−０のドロー。続くウルグアイ戦は２−２の引き分けに持ち込んだ。Ｗ杯で優勝経験のある伝統国を相手に、きっちりと勝点を手にした。本田は自身のＸで、英語で以下のように発信した。「How can Cabo Verde draw against Spain or Uruguay？ That’s insane!!」（カーボベルデがスペイ