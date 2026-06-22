上田の2ゴールなど怒涛のラッシュでチュニジアを全く寄せ付けなかった日本(C)Getty Imagesまさに世界に衝撃を与える勝利だった。現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第2節が行われ、日本代表はチュニジア代表に4-0と快勝。勝ち点4を積み上げて、決勝トーナメント進出に前進した。【動画】W杯で初の4得点！チュニジアを圧倒した鎌田、上田、伊東の全ゴールを見る開始間もない4分に鎌田大地の鮮