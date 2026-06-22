ロサンゼルス・ドジャースのフレディ・フリーマン選手の妻、チェルシー・フリーマンさんは6月22日、自身のInstagramを更新。父の日に合わせて家族写真を公開しました。【写真】フリーマン選手の家族ショット愛情あふれるメッセージチェルシーさんは「最高のパパへ、父の日おめでとう！あなたは何でも上手にできるけど、パパであることに勝るものはないわ」などと英語でつづり、1枚の写真を投稿。座って赤ちゃんを抱くフリーマン選