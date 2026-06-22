にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２２日、ＴｉｋＴｏｋを更新。サッカー日本代表の森保一監督について持論を。西村氏は「ワールドカップサッカー、日本代表が４-０でチュニジアに勝利しました。選手のすばらしさは言うまでもないと思うんですが、僕は改めて森保一監督の人間性の素晴らしさに感動しました」と述べた。西村氏は「試合が終わりましたら地元の会場になったメキシコの方々