最新の全国映画動員ランキング（6月19日〜21日の3日間集計、興行通信社調べ）は、“キング・オブ・ポップ＝マイケル・ジャクソン”を描いた『Michael／マイケル』が、週末3日間で動員48万6000人、興行収入7億9950万円をあげ、2週連続で1位を獲得した。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル累計成績は動員168万人、興収27億円を突破。マイケル・ジャクソンの命日である6月25日からは応援上映が全国でスタートし、翌26日から