俳優の北香那が２１日、フジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に出演。鑑定士の彌彌告氏から衝撃の指摘をされ、絶句する一幕があった。番組冒頭、北について彌彌告は「星座で言うと獅子座さんですね」と言うと、北は「え？そうなんですか」とビックリ。「ずっと乙女座だと思って２９年生きてきた」とショックありありの様子。一緒に鑑定を受ける眞島秀和が「誕生日で分かるんじゃないの？」と聞くと、北は「ちょう