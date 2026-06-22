タレント・つるの剛士（51）が22日、自身のインスタグラムを更新。懐かしの名車との写真を披露した。つるのは「小学生の頃にCMで見た我々世代の憧れの車（わかります？）に乗って小峠くんとドライブ」と報告。BSフジ「小峠英二の試乗最高！」（月曜後10・00）での、「バイきんぐ」小峠英二とのオフショットを披露した。そして「以前はヒルナンデスでよくロケに行きましたが同年代同士、車内懐かし話に花が咲きました」と続け