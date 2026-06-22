8月29日から30日にかけて放送される『24時間テレビ49 ―愛は地球を救う―』（日本テレビ系）。俳優・星野真里が同番組のチャリティーランナーを務めることが6月21日に発表された。【写真】星野真里、娘・ふうかさんとのツーショット難病を患っている星野真里の娘今年の『24時間テレビ』は総合司会を内村光良と羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが務め、チャリティーパートナーには『SixTONES』、山崎育三郎、芳根京子が就任。