タレントのマツコ・デラックス（53）が22日、月曜コメンテーターを務めるTOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、サッカーFIFAワールドカップ（W杯）の1次リーグ・日本−チュニジアのテレビ中継を辛口評論した。番組では、20日（日本時間21日）に行われた同試合をピックアップ。日本が4−0で快勝したほか、元日本代表の本田圭佑による解説で、独特の言い回しがふんだんに盛り込まれたことが大きな話題になっ