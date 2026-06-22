元乃木坂４６の俳優・山下美月（２６）が２２日、滋賀県大津市内で主演舞台「成瀬は天下を取りにいく」（７月１６〜２６日、京都・南座）の取材会に出席した。小説家・宮島未奈氏（４２）の大ヒット小説を原作にした初の主演舞台で、主人公・成瀬あかり役を演じる山下は「緊張感を超えるぐらい、この成瀬役はやっぱり逃がしたくない気持ちが強かった。存在感のある主人公を自分自身ができるのかなっていうところから始まったん