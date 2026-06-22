【漫画】本編を読むたぶん猫に悪気はないはずだが、いつだって人間は彼らに振り回され続けている。猫と暮らしていると、猫の理不尽に巻き込まれる場面は少なくない。にごたろさんによるコミックエッセイ『拾い猫のモチャ』（にごたろ/KADOKAWA）は、白い体に個性的な模様をもつ三毛猫・モチャと、飼い主たちの何気ない日常を描いた作品。猫の自由気ままな行動と、それに翻弄される人間の姿が、あたたかくユーモラスに切り取られ