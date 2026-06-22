お笑いタレントのスマイリーキクチが２２日、Ｘを更新。街中で胸を触らせたとして男女３人が書類送検された事件に言及した。警視庁は東京・渋谷の路上で段ボールをかぶって身体を隠した女性の胸を通行人らに触らせたとして、この女性と男性２人を書類送検。段ボールには穴が空いており、通行人が中に手を入れることができる仕組みになっていたようだ。３人はこれらの様子を動画にしてＳＮＳにアップ。?バズり?を目的にしてい