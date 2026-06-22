チャールズ国王は、ヘンリー王子とメーガン妃の家族が７月に英国を訪問する際に２人の孫たちと多くの時間を過ごす予定だと伝わっており、一家はバッキンガム宮殿に滞在する可能性もあるという。英紙サンが先日、報じた。関係者の話では昨年９月、ヘンリー王子が長年の絶縁を経て父親と再会した際、チャールズ国王が７歳のアーチー王子と５歳のリリベット王女に会うということで「合意」に達したという。国王は、４年前に一家が